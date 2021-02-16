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Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük çektiği yangına vatandaşlar kovalarla müdahale etti

Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük çektiği yangına vatandaşlar kovalarla müdahale etti
Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük çektiği yangına vatandaşlar kovalarla müdahale etti

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı yangını vatandaşlar kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Yangında ev küle döndü.

Kar yağışı nedeniyle itfaiyenin ulaşmakta güçlük çektiği yangına vatandaşlar kovalarla müdahale etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Mustafa Demir'e ait iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın, evde bulunan piknik tüplerinin patlaması nedeniyle büyüyerek tüm evi kapladı. Yangını fark eden köylüler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da köy yolunun kapalı olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. Yangının büyümesini engellemek ve diğer evlere sıçramasını önlemek için vatandaşlar, ellerinde kovalarla su taşıdı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. Uzun uğraşlar sonunda itfaiye ekipleri köye ulaşarak yangına müdahale ederek soğutma çalışmasında bulundu.
Köylüler, yanan evi izlemekle yetinerek diğer evlere sıçramaması için dua etti.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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