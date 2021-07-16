Karabükspor'un belgeseli izleyicilerle buluştu

Dijital TV servisi Vodafone TV, futbolseverler için özel bir içerik sunuyor. RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 'Anadolu'nun Futbol Efsaneleri' belgesel serisinin yeni bölümlerinin ilki olan 'Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor' izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini İlker Durmuş'un üstlendiği belgeselde, futbol kulübünün kuruluşundan bugüne olan hikayesi anlatılıyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, "Dijital TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Karabüklü kullanıcılarımızı sevindirecek özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz. Kullanıcılarımız, Karabükspor'un kuruluşundan bugüne olan hikayesinin anlatıldığı ‘Dumanlı Kentin Puslu Çocukları: Karabükspor' belgeselini hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise şöyle konuştu: “Karabükspor olunca konu, dünle bugün, geçmişle gelecek rafa kalkıp, hayat tek bir andan ibaret oluyor. Yürek, ‘Tek bir gazete başlığı, insana ne kadar acı verebilir ki?' sorusuna yanıt arıyor. Avrupa kupalarından 3. lige giden büyük çöküşe rağmen yine de içinde bir umut taşıyan dumanlı kentin puslu çocukları ve Karabükspor'un hikayesi gözler önüne geliyor".

Geçen yıl yayınlanan “Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor”, “Yeşil Beyaz Zirve Bursaspor”, “Çıkış Tüneli Zonguldakspor”, “Çukurova Ateşi Adanaspor-Adana Demirspor”, “Bozkırın Korosu Eskişehirspor” ve “Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka” bölümleriyle izleyicilerden tam not alan “Anadolu'nun Futbol Efsaneleri” belgesel serisinin yeni bölümlerinde, Karabükspor'un yanı sıra Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin de hikayesi anlatılacak.

Dijital TV servisi kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunduğu belirtildi. Dijital TV uygulaması, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla indirildiği belirtilirken, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştığı aktarıldı.