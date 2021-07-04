Karabük'te 4 ayrı trafik kazası: 2'si çocuk biri ağır 8 yaralı

İlk kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük'e seyreden Necmi Çapaklı idaresindeki 67 DB 733 plakalı Honda marka otomobil Bolkuş mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Şendoğan Sarıcık (50) idaresindeki Ford marka 67 NR 901 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde Gülden Yılmaz Çapaklı (37) ile Melike Elvina Çapaklı (8) ve Zeynep Çapaklı (16) ile minibüs içinde bulunan sürücü Sarıcık ile yanında bulunan Ayşe Sarıcık (51) ve Gülyaşar Merdiven (56) yaralandı. Yaralılardan Ayşe Sarıcık minibüs içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve Sarıcık ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Elektrik direğine çarptı”

Kentte meydana gelen ikinci kaza ise saat 16.30 sıralarında Belen Köy mevkiinde meydana geldi. Karabük Polis Meslek Yüksek Okulu istikametinden gelip Aydınlıkevler istikametine seyir halinde olan Muammer Gürleyik (67) idaresindeki 78 BZ 549 plakalı kartal marka aracıyla seyir halinde iken Belenköy girişi mevkiinde stabilize yola girip hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı saatlerden meydana gelen bir başka kaza ise 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten geri geri çıkmak isteyen sürücü Muhammet Sıla Dumanoğlu (21) idaresindeki 78 BK 958 plakalı aracı ile yaya olarak yürüyen Güler Kantarcı'ya (66) çarptı. Yaralı yaşlı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçları ayırmakta zorluk çektiler

Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada ise 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri kimse yaralanamazken, kazadan dolayı öndeki aracın arka tamponuna sıkışan aracı kurtarmak için sürücüler ve vatandaşlar uzun uğraş verdi. Dakikalarca süren çalışma sonrası adeta birbirine yapışan iki araç ayrılırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yasin Erdem



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