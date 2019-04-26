Karaman ve Yanal 2. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakada Ünal Karaman ve Ersun Yanal takımları adına taktik savaşı verecek. İki teknik adam, kariyerlerinde 29 Şubat 2008'de karşılaştı. Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ünal Karaman, Konyaspor'un başında yer alırken, Yanal ise bordo-mavili takımı çalıştırıyordu.

Karaman, 22 yıllık geleneği bozmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavililerin 22 yıldır dış sahada yenemediği Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek bu hasreti bitirmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul'da yaşamak istiyor. Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu. Trabzonspor'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman, Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermeye çalışacak.

Yanal, kötü gidişe dur demeye çalışacak

Toplamda 5 sezon Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında kötü günler geçiriyor. Sarı-lacivertli takım ile çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yanal, 33 puan ile 14. sırada bulunan Fenerbahçe'yi ligin alt sıralarından kurtarmaya çalışıyor. Trabzonspor ile oynanacak maçı kazanarak kötü gidişe dur demeye çalışacak olan Yanal, 22 yıllık geleneği de sürdürmeye çalışacak.

Gökmen Şahin

