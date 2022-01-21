Karne almak için okula giden genç kıza sokak köpekleri saldırdı

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karne almak için okula gitmek isteyen lise öğrencisi genç kız, okul servisine binmek için yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Koşarak uzaklaşmaya çalışırken etrafını saran köpeklerden korunmaya çalışan genç kız daha sonra site içerisine kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Genç kızın ölümden döndüğü anlar kamerada

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kıza yürüdüğü esnada köpeklerin saldırdığı görülüyor. Koşarak uzaklaşmaya çalışan genç kız, karşı yönden gelen farklı bir grup köpeğin saldırısına uğruyor. Genç kız kendisini çantası ile korumaya çalışıyor. Daha sonra koşarak köpeklerden uzaklaşıyor.

Sedat Ağacıkoğlu

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