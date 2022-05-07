Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

28. dakikada Sivasspor'un atağında Kayode'nin pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45. dakikada Sivasspor kontra atağında topu alan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
47. dakikada Sivasspor savunmadan uzun top ile çıkmak istedi. Koray'ın uzun pası kaleci Erdem'de kaldı.
58. dakikada Hajradinovic'in sağ köşeye vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topla penaltı noktasında Evren Eren Elmalı buluştu. Evren'ın şutu fileleri havalandırdı. 0-1
73. dakikada Valentin Eysseric'in ceza sahası dışından serbest vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
77 dakikada topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
90. dakikada topla buluşan Jorge Felix'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-3
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kayode, Sefa, Kerem, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Felix, Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Mabil, Hajradinovic, Muleka
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Rayane, Ouanes, Ahmet Engin, Umut Bozok, Brecka, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tunay Torun
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kart: Doğucan (Kasımpaşa)
Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan