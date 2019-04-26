Kaskı başına değil motosiklete taktı

Aydın'da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kask kullanmayan motosiklet sürücülerine ceza yazılıp, gerekli uyarılar yapılsa da sürücülerin umursamaz tavırları trafik canavarına davetiye çıkarıyor.

Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyreden motosikletin sürücüsü kaskı motosikletinin sele kısmına takıp trafikte ilerlemesi başka bir sürücü tarafından fotoğraflandı.

Motosiklet sürücüsü ve arkada yolcu olarak bulunan kişinin trafikte kasksız ilerlemesi vatandaşlar tarafından tepki çekerken, kaskın motosikletin sele kısmında bulunması ise tepkiyi daha da çoğalttı. Özellikle motosiklet kullanıcılarının can güvenliğini sağlayan ve ‘motosikletin emniyet kemeri' olarak tabir edilen kaskın trafikte kullanılmaması ile sürücülerin can güvenliğinin tehlike altına girdiğini belirten yetkililer, motosiklet sürücülerinin trafikte mutlaka kask kullanması gerektiğini ifade ettiler.

Onur Durmuş