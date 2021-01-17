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Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu'da 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışından dolayı Kastamonu'nun Araç ilçesinde 11, Azdavay ilçesinde 3, Doğanyurt ilçesinde 21, İhsangazi ilçesinde 5, Küre ilçesinde 8, Pınarbaşı ilçesinde 13, Şenpazar ilçesinde 8 ve Tosya ilçesinde de 26 köy yolu olmak üzere 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ayrıca Bozkurt, Cide ve İnebolu ilçelerinde de yoğun kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Kastamonu Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürütürken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda aralıksız kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

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