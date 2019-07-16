İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama
Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları yaptığı fuhuş operasyonuyla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 9’u insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşa yer sağlamak iddiasıyla tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş çetesinin ağına düşürdüğü ve polis tarafından kurtarılan 21 kadın ise ülkelerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanı sıra isimleri belirlenen 3 şüpheli için arama çalışması başlatıldı.
3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda, İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle B.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde aranan kişilerden H.A. ve Rusya vatandaşı A.S. da gözaltına alındı.

Toplam 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme, Hanefi A., İbrahim F., Nihat H., Yılmaz A., İsmail Ç., Kadir Ö.n, Mehmet L., İsmail L. E. ve Alexandr S.'nin tutuklanmasına karar verirken B.A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.  

Hanım Türk 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.