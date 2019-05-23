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Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor
Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen ve 13 gün sonra düştüğü yerden 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES'in çıkış noktasında dere yatağında cansız bedeni bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cenazesi ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor.

Dere yatağından çıkarılmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemesi yapılan Nişancı'nın cansız bedeni ardından ambulansa konularak Bayburt Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.  

Kemal Çuman - Gökmen Şahin - Bekir Koca

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