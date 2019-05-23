Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Dere yatağından çıkarılmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemesi yapılan Nişancı'nın cansız bedeni ardından ambulansa konularak Bayburt Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.
Kemal Çuman - Gökmen Şahin - Bekir Koca
Dere yatağından çıkarılmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemesi yapılan Nişancı'nın cansız bedeni ardından ambulansa konularak Bayburt Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.
Kemal Çuman - Gökmen Şahin - Bekir Koca
Mercimekli mantı Tarifi haberimizde... Detay