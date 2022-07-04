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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor

Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 24 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor - Tıkla İzle

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 24 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasında Adana AAK, Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor.

24'üncü gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Selami Deniz
 

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