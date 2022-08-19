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Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını

Melikgazi İlçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya ve çelik kapı fabrikalarının mağazalarında yangın çıktı. Çıkan yangında iki mağaza kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de fabrika yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının mağazasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler yandaki çelik kapı fabrikası mağazasına da sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, yanan iş yerlerinin kapıları da iş makineleri yardımıyla kırılarak itfaiyenin içeri girmesi sağlandı.

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yanan 2 mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Turan Bulut
 

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