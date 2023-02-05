Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Kayseri genelinde kuvvetli (10-20 cm) yer yer yoğun (20 cm üzeri) ve beklenen kuvvetli rüzgar ile birlikte yer yer tipi şeklinde olması beklenmektedir" denildi. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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