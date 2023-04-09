Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde meydana geldi. Göksun ilçesi istikametine seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 06 CGM 717 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Andırın yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ikiye ayrılan otomobil yol dışı edildi.

Halil Ulubey

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