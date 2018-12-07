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Kaza yapan taksi yoldan kaldırılırken, 3 araç birbirine girdi

Kaza yapan taksi yoldan kaldırılırken, 3 araç birbirine girdi
Kaza yapan taksi yoldan kaldırılırken, 3 araç birbirine girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yola dökülen toprağın zemini kayganlaştırması sonucu yoldan çıkan ticari taksi elektrik direğine çarptı. Araç yolda kaldırılırken, 3 araç da duramayarak birbirine girdi.

Kaza, Alaplı-Ereğli arası karayolunun tersaneler mevkiindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Nurettin D. idaresindeki 67 T 5156 plakalı ticari taksi yakındaki taş ocağından çıkan kamyonlardan yola dökülen çamurun zemini kayganlaştırması sonucu refüje çıktı. Kontrolden çıkan ticari taksi refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası ticari taksinin kaldırılması sırasında 3 araçta duramayarak birbirine girdi. Meydana gelen iki ayrı kazada da şans eseri yaralanma olmazken, otomobillerde büyük maddi hasarlar meydana geldi. Kazaya karışan sürücüler yakındaki bir taş ocağından çıkan kamyonlardan karayoluna çamur döküldüğünü ve zeminin kayganlaştığını söyledi. Sürücüler, aynı noktada daha ciddi kazaların yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını istedi.

Vedat Kılıç
 

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