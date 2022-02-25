İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kiev'de bombardıman tekrar başladı

Kiev'de bombardıman tekrar başladı
Kiev'de bombardıman tekrar başladı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise, Rusya’ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Kiev’de bombardıman tekrar başladı - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının ardından başlayan saldırıların ardından Ukrayna'da tansiyon artmaya devam ediyor. İşgalin 2 gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev günün erken saatlerinde tekrardan füze saldırılarının hedefi oldu. Başkent sokaklarında patlama sesleri yankılanırken, Kiev sakinleri tekrardan kenti terk etmeye başladı.

Ayrıca Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edildiği ve bu İHA'nın vurulmasının ardından bir binaya düşerek yangına neden olduğu ifade edildi. Kiev'in Darnitsa semtindeki Koşitsa caddesinde bulunan binada alarm verilirken, vatandaşlar ise binadan tahliye edildi.

Yerel yetkililer, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, bina sakinlerinin büyük şok yaşadığı bildirildi.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor Rus saldırılarından korkan Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor
İLGİLİ HABER
Rusyadaki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700ü aştı Rusya’daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700’ü aştı
İLGİLİ HABER
AB Liderleri Rusyaya ek yaptırımları kabul etti AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti
İLGİLİ HABER
Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki Türk vatandaşlarına duyuru Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’daki Türk vatandaşlarına duyuru
İLGİLİ HABER
Rusya, Ukrayna topraklarına 160tan fazla füze fırlattı Rusya, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattı
İLGİLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin: Askeri harekata NATO ve ABD neden oldu Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Askeri harekata NATO ve ABD neden oldu'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.