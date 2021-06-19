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Kimyasal madde nöbeti

Kimyasal madde nöbeti
Kimyasal madde nöbeti

Bursa'da evlerin yanındaki boş araziye dökülen ve dumanlar çıkaran kimyasal madde alev almasın diye polis ekip nöbet tutuyor.

Kimyasal madde nöbeti - Tıkla İzle

Bursa Büyükşehir İtfaiye gece saatlerinde boş arazide yanan çöpleri söndürmek için su sıktığı sırada, çuvallardan patlama oluştu. Patlama ile birlikte yoğun koku yayıldı.

AFAD ekiplerinin zehirli bir gaz olan 'Hidrojen Sülfür' olabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, polis, kimyasal maddeyi atıp kaçan Oruç K.'yı (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri gece saatlerinden itibaren kimyasal atıkların döküldüğü ve dumanlar çıkan bölgeye şerit çekerek kimseyi yaklaştırmıyor.

Atıkların döküldüğü bölgeye gelen Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dökülen kimyasaldan numune alarak inceleme yapılmak üzere götürdü. Bölgeye dökülen kimyasalın cinsi yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çöp yangını anonsuna giden itfaiye ekipleri, alevlere su sıktığı sırada çuval içinde bilinmeyen bir kimyasal maddenin patlamalarla birlikte yoğun koku yaydığını fark etti.

İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yoğun koku ve su değmesiyle birlikte patlamalar yapması nedeniyle maddenin zehirli bir gaz olan Hidrojen Sülfür olabileceğini belirtti.

Çevredeki mahalle sakinleri de kokunun yayılmasıyla panik yaşadı. Mahalleli sokağa dökülürken, ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Burak Türker
 

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