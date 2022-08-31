Kiralık araç içerisinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Urla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda; 50 bin TL değerinde ziynet eşyaları, laptop ve tablet çalındığını tespit etti. Polisin 2 gün süren araştırmaları sonucunda şüphelinin A.S. (28), olduğu belirlendi. Ekipler tarafından takibe alanın şüpheli, kullanmış olduğu kiralık araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette götürülen A.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, laptop ve tablet polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Cenk Özen