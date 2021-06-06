Kırıkkale'de horoz dövüşü baskını: 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu, bekçiler ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Kimi kaçmaya çalıştı kimi horozu sakladı

Baskında içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırırken bazıları kaçmaya uğraşırken bazıları ise horozları saklamaya çalıştı. Kapıya doğru yönelen bazı kişilere de polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Baskında horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlalden kişi başı 6 bin 250 TL olmak üzere toplamda 431 bin 250 lira ceza uygulandı.

Horoz sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulanırken dövüştürülen 20 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri tarafından teslim alındı.

Kadir Arslan