Kısa çalışma ödeneğinin 2 ay uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

Muhammet Mücahit Dereli

