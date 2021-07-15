Kıyı Emniyeti gemilerinden Boğaz'da saygı geçişi

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü şehit ve gazilerimiz anısına “İstanbul Boğazı'nda saygı seyri” etkinliği düzenlendi.

Beylerbeyinden hareket eden Kıyı Emniyetine bağlı, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot, 2 römorkör Ortaköy'e geldi. Burada su gösterisi ve geçiş gösterisi yapıldı. İstanbul Boğazı'nda yapılan su gösterisi ve geçiş havadan görüntülendi. Ortaköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

Sümeyye İnal - Emre Baba - Ömer Faruk Yıldız

