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KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek
KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bu akşam Ankara’da görüşme gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Ersin Tatar'ın Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette Covid-19 salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC Kamu Maliyesinde ortaya çıkan sorunların aşılması, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen aşama da değerlendirilecek" denildi.

Ayrıca 1 Ekim'de başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) KKTC'de kullanılmasına yönelik süreç de görüşülecek.

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