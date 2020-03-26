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KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı

KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı
KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile bütün bölge karantina altına alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, tarafından yapılan açıklamada Dipkarpaz bölgesinde bulunan bir servis şoföründe korona virüs çıkması nedeni ile bölge de bulunan birçok köyün karantina altına alındığını açıkladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yapmış olduğu açıklama ile Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, köylerinin bu akşamdan itibaren karantinaya alındığını duyururken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını bildirdi.

Emir Abdurrahman Bulut



 

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