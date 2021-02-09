KKTC'de Rus uyruklu mahkum cezaevinden kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz yıl bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunup parasını çalan ve Rusya'da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nden akşam saatlerinde firar etti. KKTC Polis Genel Müdürlüğü Satlaev'in fotoğrafını basın ile paylaşarak görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesini istedi.

Ne olmuştu

Alexander Satlaev'in Rusya'da 2013 yılında polis müfettişi olarak görev yaptığı dönemlerde 4 kadına tecavüz ettiği ve tecavüz ettiği kadınların ifadelerini aldığı ortaya çıkmıştı. Rus özel ekipler tarafından yapılan soruşturmada tespit edilen polis müfettişi Alexander Satlaev 6 yıl hapse mahkum edilmişti. 2019 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarak sahte kimlik ile KKTC'ye kaçan sonrasına KKTC'de bir kadını darp edip parasını çalan ve cinsel saldırı girişiminde bulunan Alexander Satlaev, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emir Abdurrahman Bulut

