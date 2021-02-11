KKTC'deki firari Rus mahkum Satlaev yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) soygun ve cinsel saldırı girişimi suçlarından tutuklu bulunan Rus uyruklu Alexander Satlaev, Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nden 8 şubat tarihinde firar etmişti. Rusya'da 4 kadına tecavüz eden ve 7 kadına ise tecavüz teşebbüsünde bulunan Satlayev, KKTC'de soygun ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanmıştı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Satlaev'in 3 gün süren operasyon sonunda, polis ve özel hareket ekipleri tarafından akşam saatlerinde Girne'ye bağlı Doğanköy Bölgesi'nde boş bir evde yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Firari Şahıs Doğanköy'de Tespit edilerek tutuklandı. Doğanköy'de Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendiği tespit edilen firari şahıs Alexandr Satlaev, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Firarinin arama çalışmalarına katkı koyan herkese, polisle birlikte bu süreçte mesai yapan değerli basın mensuplarına, ayrıca duyarlılık göstererek polisle her türlü bilgi paylaşımında bulunan halkımıza teşekkür ederiz” denildi.

Ayşe Soykıray

