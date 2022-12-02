Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Akkaya idaresindeki 67 ZG 030 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Tuğçe ve Kader Akkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla araçtan çıkartılan yaralılar sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülcan Çolak

İLGİLİ HABER Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.