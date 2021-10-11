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Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf, ihraç edilen ve emeklilerin de bulunduğu 7 askeri personel gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si muvazzaf asker ve 4'ü ihraç edilen, 1'i açıkta olan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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