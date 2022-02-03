Konyaspor, Cikalleshi ile sözleşme yeniledi

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Sokol Cikalleshi için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. 31 yaşındaki Arnavut forvet oyuncusu kendisini 2024 yılına kadar yeşil-beyazlı renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Cikalleshi, "Konyaspor gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Bu imzanın gerçekleşmesinde katkısı olan başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresunspor maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız" dedi.

Pandemi şartlarının devam etmesine rağmen taraftarın takıma çok güzel destek verdiğinin altını çizen Cikalleshi, "Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.