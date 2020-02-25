İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkudan otların içerisinde yatıyor

Korkudan otların içerisinde yatıyor
Korkudan otların içerisinde yatıyor

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında ailesini köyden uzaklaştıran Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor.

Korkudan otların içerisinde yatıyor - Tıkla İzle

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı depremde evler yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Deprem sonrasında aile fertlerini Van merkeze gönderen Cengiz Furat isimli vatandaş, korkudan otların içerisinde yatıyor. İki gündür yatmadığını ifade eden Furat, “İki gecedir yatmadım. Amcamın oğlu depremde hayatını kaybetti. Evlerimizin hepsi yıkılmış, hayvanlarımız dışarıda kalmış. Annem ile çocuklarım deprem korkusundan Van merkeze gitmiş. Ben de tek başıma kaldım. Korkudan ben de otların içinde yatıyorum” dedi.

Atilla İdiz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.