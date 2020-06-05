Korkusuz dede ve torunun arılarla ilişkisi şaşırtıyor

Ordu'da yaşayan Mehmet Akgün (66) ve torunu Tuğrul Akgün (23) yaklaşık 1 ay önce Sivas merkeze bağlı Herekli köyü yakınlarına yerleşerek burada arıcılık yapmaya başladı. Cesaretleriyle dikkat çeken dede ve torunu arıcıların maske ve özel kıyafet kullanarak yaptığı işleri maske kullanmadan çıplak elle gerçekleştiriyor. Bir ağaç dalına oğul atan binlerce arının içine koruyucu elbise giymeden yaklaşan dede ve torunu çıplak elle avuçladıkları arıları kovana yerleştiriyor. İzleyenlerin adeta ürktüğü görüntülerde dede ve torununun rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

“Arıya nazikçe yaklaşacaksın”

Dede Mehmet Akgün, arılara nazikçe yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Ben memur emeklisiyim ve 1970'li yıllardan beri bu arıcılık sektörünün içindeyim. 20 sene çocuklarımla beraber arıcılık yaptık. Daha sonra 30-35 senedir aktif olarak bu mesleği yapmaktayız. Arının bir doğal yapısı vardır. Bizi sokmamasının sebebi ise bizim doğamızdan ve kokumuzdandır. Arı bizi seviyor biz de onu seviyoruz. Zaten oğul arı da insanı pek sokmaz. Arının kendi gen yapısında vardır. Biraz da onun sevmediği kokularla yaklaşmayınca veya hareketleri yapmayınca huylanıp sokma işini o kadar yapmaz. O bize alışıyor biz ona alışıyoruz, o şekilde yapıyoruz. İnsanlar arıya insan gibi yaklaşsalar, arı da sokmaz. Tabi insanlık haliyle adam çırpınıyor ve korkuyor. Böyle olunca arı da huylanıyor. Sevmediği bazı kokulardan, gürültüden da huylanıyor. Bu arıya çok nazikçe yaklaşacaksın. O zaman bu şekilde saldırmaz" diye konuştu.

Görenler şaşırıyor

Torun Tuğrul Akgün, arıları elleriyle aldıkları için şaşıranların olduğunu belirterek, “İnsanlar da arılara yaklaşabilir. Doğada arı bulduklarında gidip kendileri elleriyle alabilirler. Evlerine de götürebilirler sıkıntı olmaz. Sokmaz hayvan. Bir iki tane soksa da zararı olmaz tam tersine faydası vardır arı sokmasının. Çok şaşıran var nasıl yapıyorsun diye. Herkes yapabilir isteseler, korkmadan yaklaşabilirler” dedi.

Onur Erden - Demet Karakuş

