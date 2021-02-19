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Korona virüs aşısı olan Nilüfer'e takipçisinden kızdıran yorum

Korona virüs aşısı olan Nilüfer'e takipçisinden kızdıran yorum
Korona virüs aşısı olan Nilüfer'e takipçisinden kızdıran yorum

Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. O anları sosyal medyadan paylaşan sanatçı, bir takipçisinin kızdıran aşı yorumuna ise cevap verdi.

Korona virüs aşısı olan Nilüfer'e takipçisinden kızdıran yorum - Tıkla İzle

Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması sürerken ünlü şarkıcı Nilüfer de aşısını oldu. Nilüfer, korona virüs aşısı olduğu anın görüntüsünü, "Karar verdim aşı oldum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Ben de yaptırmak için bekliyorum sabırsızlıkla. Fakat tüm korona aşıları sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" ifadelerini yazdı ve gülen emojiler koydu. Sanatçıdan bu yoruma ise cevap gecikmedi. Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılamıyor. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?" cevabını verdi.

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