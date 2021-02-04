Korona virüs grip bulaşını azalttı, grip ilaçları alıcı bulamıyor



Türkiye'de geçtiğimiz yıl Mart ayında ilk korona virüs vakasının görülmesinden itibaren virüse karşı başarılı bir mücadele verildi. Vatandaşlar alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uyarak bu mücadelede en önemli halkayı oluşturdu. Vatandaşlar, virüsten korunmak için hastanelere gitmeyince özellikle poliklinik başvurularında ciddi bir azalma yaşandığı gözlendi. Başvuru yasının azalması ile doktorlar tarafından yazılan reçete sayıları da ciddi derecede azaldı. Buna bağlı olarak ayakta hastaların kullandığı ilaçların tüketimi de azaldı. Eczacılar özellikle sosyal mesafenin korunması ile grip bulaşının azaldığını ve grip aşılarının satılamadığını belirtti.

“Ayakta hastaların azalması ayakta hastalara yazılan reçetelerde ciddi orada azalttı”

Megakent İstanbul'da da özellikle virüsün ilk görüldüğü aylarda bazı hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesi ile ayakta hasta başvurusu ciddi oranda azaldığını belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ”Bu sürecin başlangıcında birçok hastanenin pandemi hastanesi olması nedeni ile ayakta poliklinik hizmeti neredeyse sıfıra kadar indi. O süreçte ayakta hasta başvuruları yok denecek kadar azaldı. Sürecin devamında da özellikle virüse karşı aldığımız tedbirler başta maske, mesafe ve temizlik tedbiri bu dönemde grip hastalığının yayılmasını ciddi oradan engelledi. Buna bağlı olarak da grip ilaçlarının satılamadığı bir döneme geldik. Ayakta hastaların azalması ayakta hastalara yazılan reçeteleri de ciddi oranda azalttı. Bu tedbirlere devam ettiğimiz sürece bu azalmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Şubat ayı içerisinde bazı ilaçlarda fiyat güncellemesi olacak. Bu yüzden bazı firmalar ilaçlarını piyasaya sürmemek için bekliyorlar. Bundan dolayı bazı ilaçları bulmakta zorlanıyoruz” açıklamasına yer verdi.

“Bu dönemde poliklinikler çalışmayınca ayakta hasta sayısında ciddi anlamda azalma oldu”

Eczacı Nilgül Kodan ise, “Bu dönemde poliklinikler çalışmayınca ayakta hasta sayısında ciddi anlamda azalma oldu. Bunun farkını gördük. Pandemi olayından sonra böyle devam ediyor. Mart ayından bu yana reçete sayılarında azalma oldu. Buna bağlı olarak da ilaç satışı azaldı. Virüs devam ettiği sürece polikliniklerin tam açılmasını beklemiyoruz” sözlerine yer verdi.

Emre Baba

