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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli'

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia ise, "Müzakereler yarın 10.00’da başlıyor" bilgisini verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Türkiye'de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, “Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye'ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor"

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye'de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21:00 sıralarında Türkiye'de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00'da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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