İhlas Haber Ajansı

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Kremlin'den yaptırımlara misilleme

Kremlin'den yaptırımlara misilleme
Kremlin'den yaptırımlara misilleme

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, batılı ülkelerin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımlara ilişkin “Rusya’ya uygulanacak yaptırımlara aynı şekilde karşılık verilecektir” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından batı ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanacak yaptırım listesi uzamaya devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, bugün düzenlenen toplantıda, uygulanacak yaptırımların Rusya için sorun olacağını fakat ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltacağı için de durumun çözülebileceğini söyledi. Peskov, “Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara, karşılık olarak Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar uygulanacak” dedi. Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri harekatın süresine ilişkin bir açıklama yapmayarak, operasyonlarda hayatını kaybedenler ile ilgili konuların da Rusya Savunma Bakanlığı'na yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'nın Ukrayna halkının bağımsız olmasını istediğini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmaya hazır olduğunu söyleyerek yalan söylediğini söyledi. Lavrov, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını sağlayacağını ancak Ukrayna'yı demokratik olarak tanımayacaklarını söyledi.

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