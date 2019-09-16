Kritik buluşma!

Kritik konu başlıklarının ele alınacağı zirvenin ağırlıklı gündem maddesini İdlib oluşturuyor. Son dönemde Esad rejimi ve destekçileri bu bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, saldırıların 3 buçuk milyonluk nüfuslu kentte büyük bir göç dalgasına ve sivil kayıplara yol açacağından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan ve hali hazırda ABD ve Türkiye'nin müşterek çalışmalara devam ettiği ‘güvenli bölge' konusu da zirve kapsamında gündeme gelecek. Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye ve çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin Putin ve Ruhani'yle fikir teatisinde bulunacak. Türkiye'nin güvenli bölge ile neyi amaçladığı anlatacak.



Zirvede ayrıca çalışmalarında sona gelinen Suriye Anayasa Komitesi, Suriye'deki son gelişmeler, çatışma ortamının sona erdirilmesi ve mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken adımlar istişare edilecek.