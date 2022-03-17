İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada
Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

Küçükçekmece’de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de liseli kızların kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, 15 Mart Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir lisede okuyan bir grup öğrenci arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gruptan oluşan kız öğrenciler arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kızlardan ikisi, önce birbirlerinin saçını çekmeye başladı, ardından birbirlerini yumrukladı. Yoldan geçen veliler ile esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı, ancak kızlar birbirlerine yumruk atmaya devam etti. Taraflar bir süre sonra veliler ile esnafın yardımıyla ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, kızların saç başa ve yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Gençlerin kavgası hastanede bitti Gençlerin kavgası hastanede bitti
İLGİLİ HABER
Düğünde gençlerin kavgasına sulu müdahale Düğünde gençlerin kavgasına 'sulu müdahale'
İLGİLİ HABER
Gençlerin kavgası ölümle son buldu Gençlerin kavgası ölümle son buldu
İLGİLİ HABER
Pendikte lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Pendik’te lise öğrencileri ile gençlerin kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Pendikde gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı Pendik’de gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.