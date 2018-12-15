Kültür ve Turizm Balkanı Mehmet Nuri Ersoy: '2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek amacındayız'

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Merkez Yönetim Kanun Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak- Ekim 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 23'lük artış sağladıklarını belirterek, "Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak, yıl sonu itibariyle 46 milyonu aşan turist ülkemizde ağırlamış olacağız. Bu aşamadan sonra önceliğimiz nicelikten çok niteliği arttırmak olmalıdır. Türkiye bundan sonra bütün hedeflerin peşinde olacaktır. Büyük hedeflere ulaşmak için her türlü alt yapıya sahibiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim bakanlığı ile eğitim modeli oluşturduklarını kaydeden Ersoy, "Milli Eğitim bakanlığı ile sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan bir eğitim modeli oluşturduk. Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolde Turizm meslek Liseleri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirecek şekilde yapılandırılmaktadır" şeklinde konuştu.

153 noktada arkeolojik kazların devam ettiğini ifade eden Ersoy, "2019 yılında kazılarımızı 12 aya çıkaracak proje hazırladık. İlk etapta, proje dahilinde kazı süreleri uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı aldık. Ülkemiz bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıklar yönünden dünyanın sayılı alanlarından biri konumundadır. Bu paha biçilmez değerlerden biri olan ve 2018 yılında UNESCO dünya miras listesine dahil edilen Göbeklitepe açılmış, 2019 yılında 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmek amacındayız" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı( TİKA) 'nın 5 kıtada 2 bine yakın faaliyet gerçekleştirdiğini söyleyen Ersoy, "TİKA Başkanlığımız ile işbirliği yaptığımız ülkelerde tarihi ve kültürel mirasımız olan eserlerin restorasyonu konusunda Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika coğrafyalarında çok sayıda eser yürütülmüştür. 2019 yılında TİKA faaliyetlerinin planlaması ve uygulamasında muadil batılı kuruluşlardan farklı olarak insan odaklı, Türk tipi yardım anlayışı ile mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleceğin Türkiyesi ve dünyası için gençlerin dünyaya açık, kültürel ve bilgi, olarak donanımlı bireyler olması Bakanlığın en önemli vazifelerinden bit olduğunu söyleyerek, "Biz gençlerimize hizmet ettikçe onların gözlerindeki ışığı arttırdıkça, onların başarışlarını gördükçe onlarla gurur duyuyoruz. Biz gençlerimize hizmet ettikçe, onların gözündeki ışığı artırdıkça ve başarılarını gördükçe onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bütün güzellikleri çoğaltmasını, gönüllü faaliyetlerin öncüleri olmasını, toplumsal dayanışmayı, adalete ve merhamete omuz vermelerini istiyoruz. Gençlerimizin bütün üretim süreçlerini olabildiğince erken öğrenmelerini, erken tecrübe etmelerini istiyoruz. Sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın, bütün yeryüzünün buna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bunun için, 2019 yılını Bakanlık olarak 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Yüce Meclisimizden gelecek teklif ve öneriler de yolumuza ışık tutacaktır. Katılımı, ortak aklı, sosyal içermeyi, gönüllülüğü ve hareketliliği bireylerin ve toplumun sağlığı için son derece önemli görüyoruz. Bu amaçla, 2019 yılı içerisinde kurulmasını planladığımız Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi için çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Yerelden ulusala demokratik bir şekilde gerçekleştirilecek Konsey, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda önemli bir adım ve atılım olacaktır."

Kasapoğlu, 2016 yılında 230 olan gençlik merkezlerinin sayısını 2018 Aralık ayı itibarıyla 287'ye ulaştırdıklarını belirterek, "İnşallah, önümüzdeki yılda daha hızlı bir geliştirme politikasıyla gençlik merkezlerimizi hem kampüslerde hem liselerde yaygınlaştırarak bu sayıyı daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. gençlik merkezlerimizdeki faaliyetlere tüm gençlerin katılmasını tavsiye ederken, hiç bir kurs için ücret talep edilmediğini belirtmek istiyorum" dedi.