Kum zambaklarına şeritli ve levhalı koruma

Kum zambakları çiçek açıyorsa, caretta carettalar sahile çıkıyorsa bunun gelecek adına umut verdiğini dile getiren Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, “Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı içerisinde kum zambakları halen yetişiyor ve açıyor. Caretta Caretta kaplumbağaları Akdeniz'den çıkarak buralara giriş çıkış yapıyor. Bunun içinde gençlerimizle kum zambaklarının yerlerinin işaretlenmesini yapmış bulunmaktayız. Gelecek için, doğa için, gençler için hala bir umut var. Bugün burada el ele gençlerimizle beraber kum zambaklarını işaretlemiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı'nda doğa ve gelecek için adım atan gençler ise, çevreye gelecek için katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

“Türkiye'mizin bu essiz doğal güzelliklerini geleceğe taşıyalım”

Essiz güzellikleri gelecek nesillerinde görmesini istediklerini belirten öğrencilerden Ayşe Şeker, “Bugün burada çamlıkta bulunan belediye parkında nesli tükenmekte olan nergisgillerden kum zambaklarını koruma altına aldık. Bunu yapmamızın nedeni çok önemli. Çünkü Türkiye'mizin essiz doğa güzelliklerini geleceğe taşımak istiyoruz. Unutmayalım bu dünya sadece bizim değil, sadece insanların değil, bitkilerin ve hayvanların da. Tüm dünyayı korumak zorundayız. Kum zambaklarının neslinin tükenmesini engellemek istiyoruz. Lütfen hep beraber uğraşalım ve Türkiye'mizin bu essiz doğal güzelliklerini geleceğe taşıyalım” dedi.

Leyla Demir de, “Burada kum zambaklarını koruma altına aldık. Çünkü kum zambakları nadir yetişen bir bitki, denizi ve kumları temiz olduğu için yetişiyor. O yüzden bizde bunları gelecek nesillere aktarmak için böyle bir koruma projesi yaptık” diye konuştu.

Öğrencilerden Cemre Beray Çilingir, “Bugün arkadaşlarımızla beraber öğretmenlerimiz gözetimi altında kum zambaklarını koruma altına almaya geldik. Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün. Çünkü gelecek için bir adım atmış olduk, onun için çok mutluyuz” dedi.

Kum zambaklarına zarar vermenin cezası 80 bin Türk Lirası ancak yapılan etkinlikle kum zambaklarının ceza ile değil bilinçle korunması hedefleniyor.



Hüseyin Yıldız

