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Kuraklık gölün rengini değiştirdi

Kuraklık gölün rengini değiştirdi
Kuraklık gölün rengini değiştirdi

Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas’ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü kuraklık nedeniyle tanınmaz hale geldi. Turkuaz rengi ve güzelliği ile büyüleyen gölde su seviyesi düşünce turkuaz renk sarıya döndü.

 Azalan su seviyesi zemindeki balçığın yüzeye çıkmasına neden oldu. Yöre sakinleri, volkan gölünün dönem dönem benzer su kayıpları yaşadığını belirterek, “Bu gölün diğer göllerle alttan bağlantısı var. Bazen suyu çekiliyor. Çekilen su baharda geri geliyor. Gölde su hiç bu kadar çekilmemişti” dediler.

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit
 

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