Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çevirdi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri “silah kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hafif makineli görünümlü kurusıkı tabanlar üzerinde tadilatlar yaparak ateşli silahlara dönüştürüldüğü ve bu silahların yasadışı yollar ile satıldığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için ikametine operasyon düzenlendi.

Silah, silah parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, 23 adet tabanca mekanizma parçası, 2 adet yapım aşamasında kurusıkından bozma hafif makineli görünümlü tabanca, 3 adet şarjör, 5 adet tabanca gövdesi, 29 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktar ile çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli yakalanmasının ardından adli makamlarca işlem yapıldı

Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun kapsamında ki “Yasadışı silah imal ve ticareti yapma” ile “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca işlem yapıldı.

Semih Can Yılmaz

