Kuyumcuda ışık hızında kapkaç

Olay, sabah 10.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücevher Sokak'ta bulunan Engin Akcebe'ye ait kuyumcu dükkanına gelen 20'li yaşlardaki bir genç gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi. Şahsın durumundan şüphelenen kuyumcu Akcebe 16 bin lira değerindeki bileziği inceleyen şahsın kaçma ihtimaline karşı kapı bölgesine yaklaşsa da kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs bileziği alarak hızlıca kaçtı. Kuyumcu Akcebe ve esnafın peşinde koştuğu şahıs kaçarak izini kaybettirdi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyumcu dükkanında inceleme yaparken, kapkaççının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hasan Eryılmaz