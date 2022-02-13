Lider Trabzonspor dolu dizgin

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

13. dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca'ya düzgün bir vuruşla Sehic'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23. dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Bakasetas'ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

61. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı fual atışını ceza sahası içine gönderdi. Dorukhan'ın kafa ile arkaya aşırdığı topa Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Nwakaeme, Konyaspor ceza sahası içinde müthiş bir mücadele ortaya koyarak savunma oyuncularının arasından çıkıp Edin Visca'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağalarla buluştu. 2-0

83. dakikada ceza sahası içine yükseltilen topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, top yere inmeden dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Hamsik dk. 71), Abdulkair Ömür (Berat dk. 82 ?), Edin Visca (Yusuf Erdoğan dk. 71), Nwakaeme (Kouassi dk. 83 ?), Cornelius (Djaniny dk. 62)

Yedekler: Erce, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic, Skubic (Barış Yardımcı dk. 63), Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner (Mpoku dk. 65), Hadziahmetoviç, Michalak (Amilton dk. 74), Rahmanoviç (Endri Çekici dk. 79 ?), Bytygi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 64)

Yedekler: Eray, Anicic, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, Ekrem Kaylıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Edin Visca (dk. 13 ve 68) (Trabzonspor), Cikalleshi (dk. 83) (Konyaspor)

Kırmızı kart: İlhan Palut (maç bitimi) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Soner, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme (Konyaspor)

Ozan Şahin - Gökmen Şahin