Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldığı bildirilirken, roketlerin boş alana düştüğü aktarıldı. IDF, roket saldırısını kimin yaptığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, roket saldırısında hava savunma sistemlerinin devreye girmediği ve bölgede sirenlerin çalmadığını ifade etti. Olayda ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Lübnanlı bir askeri kaynak basına verdiği demeçte ise, roketlerin Hizbullah tarafından değil Filistinli bir grup tarafından fırlatıldığını iddia etti.

Lübnan güvenlik servislerinden bir sözcü ise, roketlerin Lübnan'ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı bölgesinden atıldığını öne sürdü. İsrail'e atılan roketlerin kaynağı belirsizliğini korurken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Roketlerin Rashidieh mülteci kampı civarından atıldığı iddia edildi.