Maç Sonucu | Kayserispor 1-1 Alanyaspor

Maçtan dakikalar

3. dakikada Villafanes'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defansın arasından iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu Lung güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada defansta Sackey'in hatalı pasında araya giren Hasan Hüseyin topu sol çaprazda Varela ile buluşturdu. Portekizli oyuncunun yerden sert şutu uzak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Villafanes'in kullandığı köşe vuruşunda Hasan Hüseyin'in kafasından seken top Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Çabuk davranan Kana Bıyık'ın müdahalesi mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Gelişen konuk ekip atağında Nsacala'nın ortasına iyi yükselen Caulker düzgün bir kafa vuruşu ile Kaleci Lung'u mağlup etti. 1-1

33. dakikada Ozan Tufan, kaptığı topu şık hareketler ile rakip sahaya taşıdı. Soldan ortaya çevirdiği topa ceza sahası dışından vuran Villafanes'in şutu az farkla auta çıktı.

45+2 dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Atila Turan yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, Haydar bu topu güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un gelişen organize atağında Cenk Ahmet'in ortasına müsait durumda kafa vuruşu yapan Ozan Tufan topu auta gönderdi.

60. dakikada Atila-Varela ikilisinin geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sert vuruşu defanstan döndü.

76. dakikada defanstan aldığı topla ceza sahasına yaklaşan Kravets, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Yerden gelen topu Haydar güçlükle kontrol etti.

83. dakikada ani gelişen ev sahibi takım atağında Varela'nın soldan ortasında Deniz müsait pozisyonda istediği gibi vuramayınca top Kaleci Haydar'da kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasına şık bir vuruş yapan Papiss Cisse'nin topu Lung'da kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Kucher, Hasan Hüseyin, Varela (Bilal dk. 90+3 ?) , Chery, Deniz Türüç, Kravets

Yedekler: Muammer, Gyan, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Ercan, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Nsacala, Welinton, Caulker, Ozan Tufan, Efecan (Hasan dk. 90+3 ?), Sackey, Papiss Cisse, Villafanes (Ceyhun dk. 82), Djalma Campos (Fernandes dk. 71)

Yedekler: Ufuk, Carneiro, Emre, Taha, Josef Sural

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Varela (dk. 9) (İ.M.Kayserispor), Caulker (dk. 23) (A.Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Kana Bıyık, Hasan Hüseyin (İ.M.Kayserispor), Sackey, Papiss Cisse, Djalma Campos (A.Alanyaspor)

Alparslan Ötüken - Erhan Kan