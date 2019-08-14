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Malezya'da bulunan ceset kaybolan Nora Quoirin'e ait

Malezya'da bulunan ceset kaybolan Nora Quoirin'e ait
Malezya'da bulunan ceset kaybolan Nora Quoirin'e ait

Malezya'da polis tarafından dün ormanlık arazide bulunan cesedin, 4 Ağustos’ta tatil yaparken kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin’e ait olduğu doğrulandı.

Malezya'nın Seremban kentinde ailesiyle birlikte geldiği tatilde 4 Ağustos'ta kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin'i arama çalışmaları kapsamında dün yerel polis bir genç kızın cansız bedenine ulaşmıştı. Bulunan cansız bedenin kaybolan yarı Fransız yarı İrlandalı genç kıza ait olduğundan şüphelenen polis, resmi duyuru için kimlik tespitini beklediklerini açıklamıştı. Bunun üzerin dün hastaneye giden acılı aile, bulunan cansız bedenin kızları Nora Anne Quoirin'e ait olduğunu doğruladı. 

Resmi açıklamayı yapan Polisi Şefi Mohamad Mat Yusof, "Aile bugün bulunan bedeni teşhis etmek için getirildi ve bedenin gerçekten Nora Anne olduğunu doğruladılar" ifadelerini kullandı. 

Quoirin'in ailesine yardım eden Lucie Blackman Trust, "Bedeni bugün bulunan genç kızın, kayıp Nora Quoirin olduğunu üzüntüyle doğrulayabiliriz" derken "Yerel polis kimliği doğruladı" açıklamasında bulundu.
Nora'nın teyzesi, “Nora nasıl yardım alacağını bilmez ve asla kendi isteğiyle ailesini bırakıp gitmez. Nora özel ihtiyaçları olan bir çocuk. Onu özellikle savunmasız bırakan öğrenme ve gelişimsel engelli olması. Güvenliği için endişeleniyoruz” açıklamasını yaparak Nora'nın kayboluşundan duydukları korkuyu paylaşmıştı.  

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