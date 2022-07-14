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Maltepe'de 15 katlı inşaat halindeki binada yangın

Maltepe'de 15 katlı inşaat halindeki binada yangın
Maltepe'de 15 katlı inşaat halindeki binada yangın

Maltepe’de 15 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında bulunan inşaat malzemelerinden yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

Maltepe’de 15 katlı inşaat halindeki binada yangın - Tıkla İzle

Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu katta çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yanan bina dron ile havadan görüntülendi. Polis, yangına ilişkin çalışma başlattı.

Bayram Şahin - Enes Şamil Gönenç

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