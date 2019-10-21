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Maltepe'de çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti

Maltepe'de çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti
Maltepe'de çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti

Maltepe’de evde çakmakla oynayan çocuğun halıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan baba hızla çocukları dışarı çıkardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Zirve Sokakta bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre evde çakmakla oyun oynayan çocuk kazara evin halısını tutuşturdu. Halıdan başlayarak büyüyen alevler kısa sürede evi sardı. O sırada evin diğer odasında uyuyan baba duman kokusunu alınca uyandı. Baba evdeki çocukları alarak hızla evi boşalttı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Caner Evyapan - Cüneyt Sevindik
 

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