Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Soma ilçesinde 15 şahsa ait 15 ikamet adresinde sabah saat 07.00'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 8,88 gram metamfetamin maddesi, 4,5 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet kartuş, 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet çalıntı motosiklet, 900 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yılmaz Sarıpınar

