Mardin'de teröristlerin 34 yıl önce katlettiği 30 vatandaş anıldı

Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İlçe Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehitleri Derneği Başkanı Hatice Kandemir, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti devam etti.

Vali Demirtaş, Pınarcık'ta 34 yıl önce büyük bir katliamın yapıldığını hatırlatarak, "Kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşlarımızı terör örgütü katletmiş. Hakikaten çok büyük bir acı. Tabii terör örgütünün amacı memlekete fesadı koymak, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Çok şükür 35, 40 yıldan beri bu beraberliğimizin geçtikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'imiz okunuyorsa, ezanlarımız eğer beş vakit minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu memlekette birlik ve beraberliği çok güzel sağlamışız. İnşallah bundan sonra yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirecek bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmektir" dedi.

Batı'nın terör örgütü PKK'nın saldırıları karşısında sessiz kaldığını belirten Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Kulakları duymayan, gözleri görmeyen bir Batı ile karşı karşıyayız. Ancak bizim içimizde birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünya üzerimize gelse de bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız kullanacağımızı, burada yaşayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Çok büyük bir acı yaşanmış. Bizler bugün 34 yıl önceki bu acıyı aynı şekilde yaşıyoruz. Biz hep yanınızda olacağız. Evimiz, Valiliğimiz yani makam 24 saat şehit yakınlarımıza açık olacak. Sıkıntılı günlerinizde, iyi günlerinizde hep yanınızda olacağız. Düne kadar devletimiz nasıl sizlerin yanınızda olduysa bunda sonra da Allah kısmet ederse yanınızda olacağız."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de, "34 yıl önce aslında bunu bütün dünyanın görmesi lazım. PKK terör örgütünün ne kadar kalleş, ne kadar hain olduğunun bir kanıtıdır. PKK terör örgütü çocuk, kadın, büyük, yaşlı, genç, hayvan demeden herkese hunharca saldırmıştır. Pınarcık katliamı PKK terör örgütünün ne kadar kalleş olduğunun bir kanıtıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekilerin şehitlikteki mezarlara karanfil bırakıp dua etmesiyle tören son buldu. Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kübra Nur Atik - Mihdi Aydoğan

