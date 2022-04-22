Markette hırsızlık yaparken yakalandı, arbede sırasında çaldıkları etrafa saçıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre markete gelen bir şahıs, bazı gıdaları kıyafetinin içine doldurarak çalmak istedi. O sırada market çalışanları tarafından fark edilen şahıs ile görevliler arasında sözlü tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda çaldığı ürünlerle birlikte kaçmaya çalışan hırsız, market çalışanları tarafından yakalanarak darp edildi. Çıkan arbede sırasında kıyafetine sakladığı gıda ürünleri dökülen şahıs, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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